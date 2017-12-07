07 декабря 2017, 14:33Общество

В Пензе продлили маршрут автобуса №70

С 7 декабря в Пензе продлили маршрут автобуса №70.

Движение маршрутных автобусов №70 продлено до остановки «Арбековская застава». Ранее конечная остановка маршрута была «По требованию» (ул. Лядова, 64), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По сведениям пресс-службы мэрии, продление следования автобуса введено в целях оптимизации маршрутной сети города.

Общество
просмотров 92
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ