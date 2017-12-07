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07 декабря 2017, 14:33Общество
С 7 декабря в Пензе продлили маршрут автобуса №70.
Движение маршрутных автобусов №70 продлено до остановки «Арбековская застава». Ранее конечная остановка маршрута была «По требованию» (ул. Лядова, 64), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По сведениям пресс-службы мэрии, продление следования автобуса введено в целях оптимизации маршрутной сети города.
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