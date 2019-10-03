В Пензе продлили конкурс на заселение в арт-поместье «Новые берега»

В Пензе из-за большого количества желающих продлили конкурсе на проживание в поместье «Новые берега», созданном для людей с ограниченными возможностями, их семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Изначально организаторы планировали завершить прием заявок 1 октября, но из-за большого количества заявок его продлили до 20 октября. Те, кто пройдет конкурсный отбор, смогут проживать в квартирах «Новых берегов» по договору безвозмездной аренды.

Общественница Мария Львова-Белова пояснила, что к конкурсу подключились министерства РФ.

«Они разослали во все регионы информацию о конкурсе, сейчас из разных субъектов народ звонит и просит продлить конкурс, потому что до них информация только дошла», - отметила она.

Напомним, строительство арт-поместья «Новые берега» началось в 2018 году. На территории в 7800 кв метров строят образовательный центр, часовня, магазин, оздоровительный комплекс, столовая и семь домов, рассчитанных на 80 человек. Инициатор проекта - Мария Львова-Белова. Ребята будут там жить, реализовывать себя и свои проекты, а также общаться друг с другом, пишет ИА «Пенза-Пресс».