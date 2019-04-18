В Пензе продлили маршрут дачных автобусы в сторону СНТ «Росинка плюс»

С 20 апреля в Пензе официально стартует дачный сезон. Автобусы отправятся до садоводческих товариществ по 21 маршруту. Их сейчас приводят в надлежащее состояние. Ход работ на самых проблемных участках оценила специальная комиссия.

Семья Безруковых начала готовиться к дачному сезону еще с февраля. Супруги посеяли рассаду, в апреле стали готовить участок к предстоящей посадке овощей. Впереди еще немало работы. Ездить придется часто.

«На пенсии уже тяжело ездить на машине, бензин дорогой. Когда нечего везти, езжу на общественном транспорте. Конечно, после трех операций тяжело ходить пешком, поэтому автобусы спасают, они нужны», - сказал дачник Ренад Безруков.

Раньше автобусы не доезжали до садоводческого товарищества «Росинка плюс», где находится дача Безруковых. Конечная остановка находилась на въезде в Александровку, и горожанам еще порядка двух километров приходилось идти пешком. В 2019 году благодаря содействию главы региона в селе отремонтируют дорогу. Это позволит перенести остановку и продлить маршрут до самих дач.

«Люди, к сожалению, не молодеют, многие перестают ездить на дачи, потому что было очень далеко ходить со своей продукцией до остановки, а это почти 1700 метров», - рассказала член правления СНТ [садоводческое некоммерческое товарищество] «Росинка плюс» Алла Брюханкова.

Дорогу уже отсыпали щебнем, частично прогрейдировали. Строители обещают к старту дачного сезона закончить работы, чтобы начиная с 20 апреля, огородники смогли без проблем доехать до своих дач.

«Это был самый острый момент, потому что люди ходили пешком. Еще есть СНТ «Первомайское», там тоже дорога никакая, но обещают отремонтировать», - сказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Елена Храмцова.

Ремонт дачных дорог - на особом контроле. За работой тщательно следит специальная комиссия. Серьезные строительные работы в 2019 году ведутся на пяти участках. Состояние которых настолько плохое, что угрожает жизни людей.

«Главой администрации принято решение помочь садоводам по маршруту №32Б. Там проведено грейдирование автомобильной дороги, а также выделено 20 тонн асфальтобетонного гранулята для засыпки самых проблемных участков», - рассказал главный специалист управления транспорта и связи Пензы Артем Садовов.

Еще на четырех дорогах, ведущих к садоводческим товариществам, завершают ямочный ремонт. Всего в 2019-м автобусы отправятся по 21 дачному маршруту.