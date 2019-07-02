В Пензе продлили акцию «Прогулка с доктором»

В Пензе профилактическую акцию «Прогулка с доктором» продлили на весь июль.

«Мы получили огромное количество откликов о проведенной акции, а также многочисленные просьбы повторить мероприятие», - отметила главный врач областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в рамках акции врачи в простой и доступной форме рассказывают участникам о «золотых» правилах оздоровления. По словам Ирины Владимировны, ходьба полезна сама по себе, а когда с тобой прогуливается и доктор, ценность мероприятия увеличивается вдвое.

Также, обращают внимание организаторы, в дни проведения акций на площадке Центра здоровья каждый сможет измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать уровень насыщения крови кислородом и получить индивидуальную консультацию медицинского специалиста.

По пятницам специалисты центра медпрофилактики будут встречать всех желающих в Детском парке в Арбеково (ул.Кронштадтская, 1А). Первая июльская акция пройдет 5 июля с 11.00 до 14.00.

Возрастное ограничение – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».