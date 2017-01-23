23 января 2017, 14:39Общество В Пензе продлен режим работы поликлиник В Пензе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В поликлиниках - очереди, количество вызовов врачей на дом увеличилось почти в два раза. Справятся ли медики с наплывом пациентов?

Люди заполонили больничные коридоры, в Пензе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пациенты с температурой жалуются: чтобы попасть на первый прием, приходится отсидеть длинную очередь.



Те, кто предпочел, заболев, не толкаться в больничных коридорах, а вызвать врача на дом, таких неудобств не испытали. Вызовы принимают по единому номеру: 999-130. Это связано с тем, что с начала 2017 года в Пензе все поликлиники объединены в одну, которая обслуживает население Октябрьского, Железнодорожного, Ленинского и Первомайского районов города. В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ режим ее работы продлен.

«Поликлиники работают с 8.00 и до 20.00. До 22.00 мы обслуживаем адреса по неотложной помощи. Они принимаются как в поликлиниках, так и через единый номер колл-центра», - сообщила заместитель главного врача «Городской поликлиники» г. Пензы Елена Семечкина.

Звонки по номеру 999-130 сейчас принимают с понедельника по субботу с 7.30 до 19.00. Одновременно вызовы фиксирует 21 оператор.



«Мы принимаем, в среднем, по 2400-2500 вызовов ежедневно. Звонят на 999-130, еще есть резервный номер, по которому мы фиксируем звонки и перезваниваем. Пропущенные звонки также мы все фиксируем и перезваниваем пациентам», - сказала начальник отдела телефонного обслуживания граждан «Городской поликлиники» г. Пензы Вера Паранько.

Резервный номер телефона: 8-937-431-54-40. Звонить по нему можно с 8.00 до 11.00.

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