31 июля 2018, 15:06Общество

В Пензе продают школьные рюкзаки «с оружием». ФОТО

Жительницу Пензы удивил необычный дизайн рюкзаков для школьников, которые продают в одном из торговых центров города.

Женщина разместила фото в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». На снимках – два черных рюкзака, на которых выделяются рельефы оружия.

«То ли это место для ножа с пистолетом, то ли оформление», - написала она.

Чтобы выяснить, законно ли такое оформление на рюкзаках, информагентство направило официальный запрос в прокуратуру Пензенской области.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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