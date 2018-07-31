В Пензе продают школьные рюкзаки «с оружием». ФОТО

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31 июля 2018, 15:06Общество
Жительницу Пензы удивил необычный дизайн рюкзаков для школьников, которые продают в одном из торговых центров города.
Женщина разместила фото в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». На снимках – два черных рюкзака, на которых выделяются рельефы оружия.
«То ли это место для ножа с пистолетом, то ли оформление», - написала она.
Чтобы выяснить, законно ли такое оформление на рюкзаках, информагентство направило официальный запрос в прокуратуру Пензенской области.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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