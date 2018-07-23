23 июля 2018, 17:59Общество

В Пензе продают «Ламповую голову» и сдают бар «Дизель»

В Пензе на сайте объявлений появилась информация о возможной смене собственников двух заведений общественного питания.

Сегодня, 23 июля, появилась информация о сдаче в аренду спорт-бара «Дизель» на ул. Московской за 55 тыс. рублей. Владельцы отдают бизнес целиком – с оборудованием, мебелью. Решение они аргументировали переездом в столицу.

Это заведение позиционирует себя как место для встречи и отдыха болельщиков пензенского ХК «Дизель». Здесь они смотрят трансляции игр команды и других спортивных мероприятий. Не так давно на официальной странице спорт-бара появилось объявление о временном закрытии на «летние каникулы».

В Интернете также появилось объявление о продаже арт-клуба «Ламповая голова» за 1,6 млн рублей. В заведении проходят творческие вечера и концерты «для думающих, интересных, увлеченных людей», отмечается в группе в «ВК».

«Ламповую голову» также продают с комплектом оборудования и инвентаря. Рассматривается и сдача в аренду. Что стало причиной такого решения, не отмечается.

Как пишет «Коммерсант», в прошлом году в Пензенской области оборот общественного питания составил 9,9 млрд руб. Это составляет 101,7% к уровню 2016 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-3489391/
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