В Пензе продают «Ламповую голову» и сдают бар «Дизель»

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23 июля 2018, 17:59Общество
В Пензе на сайте объявлений появилась информация о возможной смене собственников двух заведений общественного питания.
Сегодня, 23 июля, появилась информация о сдаче в аренду спорт-бара «Дизель» на ул. Московской за 55 тыс. рублей. Владельцы отдают бизнес целиком – с оборудованием, мебелью. Решение они аргументировали переездом в столицу.
Это заведение позиционирует себя как место для встречи и отдыха болельщиков пензенского ХК «Дизель». Здесь они смотрят трансляции игр команды и других спортивных мероприятий. Не так давно на официальной странице спорт-бара появилось объявление о временном закрытии на «летние каникулы».
В Интернете также появилось объявление о продаже арт-клуба «Ламповая голова» за 1,6 млн рублей. В заведении проходят творческие вечера и концерты «для думающих, интересных, увлеченных людей», отмечается в группе в «ВК».
«Ламповую голову» также продают с комплектом оборудования и инвентаря. Рассматривается и сдача в аренду. Что стало причиной такого решения, не отмечается.
Как пишет «Коммерсант», в прошлом году в Пензенской области оборот общественного питания составил 9,9 млрд руб. Это составляет 101,7% к уровню 2016 года.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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