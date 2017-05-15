В Пензе продавщица обворовала магазин почти на 150 тысяч рублей

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15 мая 2017, 12:34Криминал
Владелец торгового павильона на улице Терновского в Пензе обратился в полицию с заявлением о краже.
Мужчина сообщил, что из торговой точки в период с апреля 2016 года по январь 2017 года было похищено 64 тысячи рублей и товар на сумму 92 тысячи рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В ходе оперативных мероприятий на месте происшествия сотрудники полиции установили причастность 48-летней жительницы Пензы, работавшей в павильоне продавцом», - сообщает пресс-служба МВД России по Пензенской области.
Женщина дала признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по факту кражи.
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