В Пензе продавцов наказали за торговлю под открытым небом

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13 января 2017, 16:31Общество
В Пензе общественники провели мониторинг по пресечению торговли в неустановленных местах.
В рамках проверок незаконную продажу выявили на пр. Победы,126, пр. Строителей,134, ул. Рахманинова, 32, пр. Строителей,40, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Должностными лицами администрации Октябрьского района составлены протоколы об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе мэрии.
15 января 2017, 12:30Пензенская «Юность» готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу
15 января 2017, 12:21В Пензе с продажи сняли опасную незамерзайку
15 января 2017, 12:1916 января исполнится 135 лет со дня рождения великого художника из Пензы
13 января 2017, 20:04В ЗакСобре выясняли, почему пензенцы предпочитают болеть «на ногах»
13 января 2017, 19:59Пензенцы будут сотрудничать с группой «Ленинград»
13 января 2017, 19:52Архитекторы рассказали, как изменится облик Суры
13 января 2017, 19:45В Пензе медиум и психолог высказали мнения о святочных гаданиях
13 января 2017, 19:41Пензенским пенсионерам началась выдача 5000 рублей