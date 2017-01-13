13 января 2017, 16:31Общество

В Пензе продавцов наказали за торговлю под открытым небом

В Пензе общественники провели мониторинг по пресечению торговли в неустановленных местах.

В рамках проверок незаконную продажу выявили на пр. Победы,126, пр. Строителей,134, ул. Рахманинова, 32, пр. Строителей,40, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Должностными лицами администрации Октябрьского района составлены протоколы об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/30a/800_481_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/30a9035ca9e0dc4b3baa7a88cb077d92.jpg
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