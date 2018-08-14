В Пензе продавцов из ближнего зарубежья проверил Россельхознадзор

Овощи и фрукты, которые крупными партиями завозят в Пензенскую область из стран ближнего зарубежья, подверглись проверке. В ходе рейда на одном из городских рынков сотрудники Россельхознадзора выяснили, что у большинства продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество продукции. При том, что непроверенный товар - это не только риск получения пищевого отравления для конкретного человека, но и угроза для санитарной обстановки во всем регионе.

Охотно рекламируя виноград и персики, продавцы забывают упомянуть о том, что у них нет документов на импортный товар, а специалистов Россельхознадзора интересуют именно бумаги, подтверждающие качество.

Редко где соглашаются предоставить хоть какие-то документы на товар. Однако и в таких порой выясняется, что с порядком сертификации поднадзорной продукции знакомы не все.

Товар, который представляет угрозу для здоровья покупателей, в Пензу привозят из Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии промышленными объемами. Эксперты проводят регулярно рейды, однако нарушений законодательства меньше не становится.

«Если при осмотре мы видим повреждения, признаки заболевания, то этот образец отправляется в лабораторию для проведения экспертизы. Есть вредители, которые могут акклиматизироваться в садах, например, дынная муха», - рассказала государственный инспектор отдела управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Татьяна Макеева.

Чтобы реализовывать товар из стран Ближнего зарубежья, продавец обязан у себя на Родине получить фитосанитарный сертификат. По приезду в Пензенскую область, ему необходимо обратиться в управление Россельхознадзора за актом фитосанитарного контроля. Только так можно избежать административной ответственности.

За торговлю без документов физическим лицам грозит штраф от 200 до 500 рублей, юридическим - от 500 до 1000 рублей.