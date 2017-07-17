В Пензе проанализировали вопросы граждан на «прямой линии» с Путиным

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17 июля 2017, 11:32Общество
От жителей Пензенской области поступило много сообщений на «прямую линию» президента Владимира Путина.
В основном, пензенцы жаловались на дороги, проблемы ЖКХ, здравоохранения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Все обращения проанализированы, по ним приняты решения.
«Люди должны знать, какие решения приняты правительством региона по их обращениям», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Также глава региона поручил взять обращения граждан на контроль председателю правительства Николаю Симонову и первому заместителю председателя правительства Ларисе Рябихиной.
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