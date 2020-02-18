18 февраля 2020, 17:08Общество

В Пензе признали запрещенными несколько видео с зацепингом

Сотрудники пензенской транспортной прокуратуры в ходе проверки обнаружили в Сети пять роликов с пропагандой передвижения на крышах вагонов и других элементах подвижного состава.

«Проезд в местах, не приспособленных для этого, подъем граждан на крыши железнодорожного подвижного состава запрещены», - отметили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

За проезд в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. А за распространение пропагандирующей это информации возможно уголовное наказание.

Поэтому транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд, чтобы обнаруженный контент заблокировали. Его требования удовлетворили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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