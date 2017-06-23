В Пензе призер ЧМ по хоккею Антон Слепышев провел мастер класс

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23 июня 2017, 19:54Спорт
Бронзовый призер Чемпионата Мира по хоккею Антон Слепышев провел мастер-класс для молодых пензенских хоккеистов.
Тренировку знаменитый спортсмен провел на «Дизель-Арене». Игрок Национальной хоккейной лиги научил ребят скоростному вхождению в повороты и показал, как действовать в нападении.
Это уже пятый мастер-класс, который провел Антон Слепышев в Пензе.
«Самое главное - посмотреть, как мастера это делают. Он - как наглядное пособие. Наяву посмотреть, как катается, как клюшку держит и работает с шайбой», - отметил он.
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