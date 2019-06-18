18 июня 2019, 15:06Общество

В Пензе приведут в порядок воинские захоронения

На оперативном совещании в мэрии, которое состоялось 18 июня, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ко Дню памяти и скорби привести в порядок воинские захоронения.

«Необходимо провести большую работу по уборке мест воинских захоронений. Подготовьтесь, определите, кто и где будет работать и наводить порядок. Это наша святая обязанность и дань уважения павшим воинам», – сказал Виктор Кувайцев.

Ответственными за организацию уборки назначили глав районных администраций и городской департамент ЖКХ. В работах также примут участие сотрудники администраций, городских управлений и ведомств, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_zaslushal_khod_rabot_po_remontu_dorog_v_penze/

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