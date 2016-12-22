В Пензе приведут в порядок информационные вывески

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22 декабря 2016, 17:55Общество
В Пензе с 1 января информационные вывески и конструкции начнут приводить в соответствие с правилами благоустройства.
«С 1 января 2017 года вступит в силу решение Пензенской городской Думы от 27.05.2016 N 468-22/6 в части содержания информационных вывесок и конструкций», - отметили в пресс-службе мэрии.
За не соблюдения правил соблюдения чистоты и порядка в Пензе предусмотрены штрафы. Более подробно с правилами содержания информационных конструкций в городе можно ознакомиться здесь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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