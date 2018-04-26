В Пензе приведут в порядок дома у «Первопоселенца»

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26 апреля 2018, 17:37Общество
В Пензе приводят в порядок здания на ул. Кирова у памятника «Первопоселенцу». Ремонтируют жилые дома 1937 года постройки.
Как сообщает пресс-служба областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в домах проводят комплексный капитальный ремонт.
Восстановят балконы, утеплят фасады, в местах общего пользования появятся энергосберегающие окна из ПВХ. По фасаду зданий приведут в порядок водосточную систему, входные группы.
«Все архитектурные детали будут сохранены. Там, где они отсутствуют или испорчены, их восстановят», - отмечают в управлении.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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