В Пензе приведут в порядок дома у «Первопоселенца»

В Пензе приводят в порядок здания на ул. Кирова у памятника «Первопоселенцу». Ремонтируют жилые дома 1937 года постройки.

Как сообщает пресс-служба областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения, в домах проводят комплексный капитальный ремонт.

Восстановят балконы, утеплят фасады, в местах общего пользования появятся энергосберегающие окна из ПВХ. По фасаду зданий приведут в порядок водосточную систему, входные группы.

«Все архитектурные детали будут сохранены. Там, где они отсутствуют или испорчены, их восстановят», - отмечают в управлении.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».