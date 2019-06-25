В Пензе приведут в порядок 21 разрушающееся здание

Строительство новых объектов на территориях, которые освобождены от аварийных строений, ремонт фасадов многоквартирных домов, получивших разрушения в результате ремонта кровли. К последнему приступят уже в начале июля, а вот повышение востребованности готовых земельных участков - задача, решение которой только предстоит найти. Эти темы обсудили на еженедельной планерке в городской администрации Пензы.

Площадки, на которых только планируют снос домов или уже завершили демонтажные работы, по-прежнему остаются невостребованными. Внимание инвесторов привлекают лишь участки в центре города, а освобожденные от аварийного жилья земли в спальных районах подолгу не нужны. Одних инвесторов не устраивает состояние дорожной инфраструктуры, других - малая площадь выделяемой земли. Однако, как отметил заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов, наравне с небольшими участками, предпринимателям предлагают осваивать и крупные по площади территории.

«Для проведения аукциона были переданы участки у домов на улице Бригадная, 4 и 6. Там после сноса образовалась территория площадью 0,6 гектаров, ее разрешено использовать под строительство многоквартирного дома. На улице Пушанина,1 тоже есть небольшой участок, 1500 квадратных метров. Его разрешено использовать под индивидуальное жилищное строительство», - рассказал он.

Наравне с этим инвесторам предлагают развивать бизнес в так называемых промышленных и коммерческих зонах. Главное, по словам специалистов, - соблюдать все нормативы, чтобы избежать сноса самовольно возведенных строений. Работать по правилам потребовали и от порядных организаций, которые занимаются ремонтом фасадов домов.

В 2019 году строители приведут в порядок 21 здание. Места разрушений уже ликвидированы в 14 многоквартирных домах. В восьми завершен ремонт кровли. Несколько строений по адресам: улица Егорова, 2а, проспект Победы, 23 и улица Павлушкина,19, будут отремонтированы раньше установленного срока.

«Собственниками жилых помещений данных многоквартирных домов принято решение о переносе ремонта фасада домов на более ранний. Управлением ЖКХ собраны все документы и переданы в Госжилстройтехинспекцию. В 2019 году в многоквартирных домах по улице Аустрина, 37, улице Ударная, 39, улица Калинина, 108а, запланированы работы по капитальному ремонту фасадов за счет субсидий города», - сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин.

Подрядные организации завершат все восстановительные работы на объектах до конца года. Принимать дома будет специальная комиссия. В случае если на объектах выявят недочеты в рамках гарантийных обязательств, подрядчики будут обязаны их устранить.