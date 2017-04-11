11 апреля 2017, 19:33Общество В Пензе приступили к внутренней отделке Спасского собора В Спасском кафедральном соборе приступили к внутренней отделке. В XIX веке храм возводили почти 25 лет. На восстановление собора, которое началось в 2010-ом, должно уйти гораздо меньше времени.

Во внешнее оформление Спасского кафедрального собора вносят последние штрихи. Осталась самая кропотливая и затратная работа: изготовление и монтаж декоративных элементов.



«Обрамление всех окон собора будет. Материал - стеклофибробетон, то есть высокопрочный бетон – это легкость, долговечность, прочность», - рассказал начальник цеха по производству декоративных элементов Максим Кулев.



Этой зимой полностью смонтировали систему отопления, возвели кровлю. Сейчас рабочие устанавливают вентиляцию, проводят электричество. Как только закончат с фасадом и наружным убранством, перейдут внутрь собора.



«Можем запускать тепло и в зимнее время спокойно производить эти работы. Штукатурка сводов, алтарной части, если успеем, потому что объем очень большой, планируется в соборе сделать теплые полы», - сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

По словам специалистов, на внутреннюю отделку может уйти до двух лет. После этого художникам предстоит расписать около двух тысяч квадратных метров стен и сводов. Украсить главный храм области обещают не хуже, чем это было до 1934 года, когда пензенский первохрам был взорван.



Как именно выглядел Спасский кафедральный собор изнутри, доподлинно неизвестно. Выяснить это пытался Денис Санталов еще будучи студентом пензенского художественного училища. Картина «Пенза, 1904 год. Целование иконы» - это дипломная работа живописца.



«Вручение Николаю списка с чудотворной иконы происходит на фоне алтарной части, царских врат. Я постарался взять с фотографии. Видно царские ворота, паникадила, колонну, если слева смотреть - чудотворная икона Казанской (Пензенской) Божией Матери, и рядом стоят знамена полков пензенского ополчения, которые участвовали в войне 1812 года с Наполеоном», - рассказал художник Денис Санталов.

Спасский кафедральный собор обещает стать не только архитектурным украшением Пензы, но и самым крупным храмом в Приволжском федеральном округе. После окончания всех работ он сможет вместить до пяти тысяч верующих.

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