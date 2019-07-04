В Пензе приступили к строительству лестницы к Спасскому собору

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04 июля 2019, 11:03Общество
Пользователь опубликовал фотографию реконструируемой территории на улице Кирова в Пензе. Мужчина не скрывает радость от грядущего преображения объекта.
Снимок размещен в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время на улице Кирова начали строить лестницу, которая ведет на улицу Белинского к храму.
«Лестница начала формироваться, рабочие заливают бетон. Ух, красота будет», - написал пензенец.
Напомним, территорию оборонительного вала планируют замостить плиткой, установить там фонари, отреставрировать мортиры с пушкой, а также сделать широкую лестницу, к обустройству которой уже приступили.
Что должно получиться в итоге:
О других масштабных проектах по благоустройству города можно узнать из нашего материала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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