В Пензе приступили к строительству лестницы к Спасскому собору

Пользователь опубликовал фотографию реконструируемой территории на улице Кирова в Пензе. Мужчина не скрывает радость от грядущего преображения объекта.

Снимок размещен в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время на улице Кирова начали строить лестницу, которая ведет на улицу Белинского к храму.

«Лестница начала формироваться, рабочие заливают бетон. Ух, красота будет», - написал пензенец.

Напомним, территорию оборонительного вала планируют замостить плиткой, установить там фонари, отреставрировать мортиры с пушкой, а также сделать широкую лестницу, к обустройству которой уже приступили.

Что должно получиться в итоге:

О других масштабных проектах по благоустройству города можно узнать из нашего материала, пишет ИА «Пенза-Пресс».