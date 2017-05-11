В Пензе приступили к ремонту дороги на ул.Кулакова

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 мая 2017, 19:28Общество
В Пензе на улице Кулакова, на участке от Суворова до Пушкина - в самом разгаре работы по ремонту проезжей части. Подрядная организация срезала верхний слой дорожного полотна и вывела крышки ливнеприемных колодцев.
Через несколько дней рабочие приступят к укладке слоя асфальтобетона. В это время движение автотранспорта по улице Кулакова полностью перекрывать не планируют. Ремонт будут вести по полосам.
«Здесь предусматриваются работы по заделке трещин, устранению аварийных разрушений дорожного покрытия и замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний его слой будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона СМА-15. Это дорогой материал, более усовершенствованный, более пластичный и долговечный», - сообщил директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.
Гарантия на верхний слой покрытия составляет четыре года, но, по прогнозам специалистов, до следующего основательного ремонта пройдет не менее шести лет.
Площадь работ на улице Кулакова - чуть более десятим тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта - девять с четвертью миллионов рублей. Согласно графику, к середине июня участок должны отремонтировать.
11 мая 2017, 19:59В Пензенской области капремонт проведут в 170 домах
11 мая 2017, 19:51В Пензе отец пытался откупить сыновей от тюрьмы
11 мая 2017, 19:41В Кузнецке в результате аварии погиб мужчина
11 мая 2017, 19:33Пензенский драмтеатр предоставил площадку для начинающих актеров
11 мая 2017, 19:28В Пензе приступили к ремонту дороги на ул.Кулакова
11 мая 2017, 19:22Пензенским школьникам рассказали о Сурском оборонительном рубеже
11 мая 2017, 19:12В Пензе оказалась под угрозой срыва выставка «Зазеркалье»
11 мая 2017, 19:05В Саловке пройдут гонки на внедорожниках за Кубок губернатора