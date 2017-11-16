В Пензе приступили к монтажу главной елки города

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16 ноября 2017, 19:33Общество
В Пензу приходит новогоднее настроение. На площади перед зданием областного правительства приступили к установке главной новогодней елки. В 2017 году там также разместятся каток, новогодняя ярмарка, зимний городок и домик Деда Мороза.
В 2017 году площадь Ленина станет центром новогодних торжеств. Совсем скоро там будет возвышаться самый важный символ праздника - главная елка Пензы. Рабочие приступили к монтажу конструкции. Уже установили первый ярус.
«Отгружаем ее блоками для устойчивости. К концу месяца закончим монтаж вместе с хвоей и игрушками. Затем будем вешать гирлянды, иллюминацию», - рассказал специалист МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Андрей Ухватов.
Уже на следующей неделе каркас будет полностью готов. Высота конструкции - 25 метров. Ее украсят золотыми шарами и бусами, большими снежинками и разноцветной гирляндой. Напомним, в городе это самая новая конструкция. Ее впервые установили в 2016 году на фонтанной площади, привезли из Коломны.
Переезд главной елки Пензы - это не единственное изменение. На площади Ленина со стороны улицы Кирова будет работать новогодняя ярмарка, но и это еще не все.
В 2017 году поменяется расположение зимнего городка с открытым катком. Если раньше он находился ближе к улице Московской, то теперь будет в самом центре площади. Размеры останутся прежними: длина 45 метров, ширина – 37.
Впервые в пензенском зимнем городке появится домик Деда Мороза. Там дети и взрослые смогут отдохнуть и согреться, а также сфотографироваться со сказочным персонажем.
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