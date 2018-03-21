В Пензе приступили к демонтажу детской площадки в парке «Олимпийский»

В парке «Олимпийский» приступили к демонтажу детской площадки. Комплекс «Каравелла», который городу и детям десять лет назад подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», пришел в негодность. Специальная комиссия признала игровую площадку аварийной. На ставший травмоопасным детский городок не раз жаловались местные жители. Сейчас решается, что будет на месте этой площадки.

На скатах горок треснул пластик, свою лепту внесли и вандалы. В парке указывают на изношенные деревянные доски и уверяют, что конструкция - аварийная. Пускать сюда детей - опасно.

Площадку построили полностью на средства «Обнаженных сердец». Официально она принадлежит благотворительной организации и не числится на балансе парка. Фонд на содержание игрового комплекса деньги не выделял. Правда, в 2014-м представители благотворительной организации предложили парку принять участие в программе по софинансированию ремонта игрового оборудования и выделил на эти цели почти 350 тысяч рублей.

В распоряжении журналистов «Экспресс» оказался ответ от представителя фонда, в котором сказано, что все обязанности по содержанию аттракционов, их текущему, капитальному ремонту, уборке и охране лежат на парке. По словам директора, средств на ремонт у парка в данный момент нет.

«Договор о безвозмездном пользовании заключен в 2008-м сроком на десять лет. В 2018 году он истекает, на основании этой комиссии мы провели обследование «Каравеллы», на данный момент она аварийна и травмоопасна, поэтому в любой момент может случиться беда», - рассказал директор ПКиО «Олимпийский» Сергей Арбеков.

По словам директора парка, комплекс разберут полностью, на его месте останутся лишь лавочки. Рассматриваются варианты того, чтобы вступить в очередную программу фонда «Обнаженные сердца» или построить новую площадку при поддержке одной из крупных ресурсоснабжающих компаний России. На все это потребуется время. Однако в управлении культуры озвучили другой возможный сценарий развития событий.

«Парк своими силами отремонтирует то, что может, добавит свои элементы, и это будет бесплатная площадка к лету, которая будет принадлежать парку», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фегина.

Сейчас все входы на детскую площадку перекрыты. Немногочисленные посетители надеются, что все к лучшему.