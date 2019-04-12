В Пензе приставы приходят домой к должникам

Судебные приставы Железнодорожного района Пензы наведались к неплательщикам по кредитам. Как замечают специалисты, задолженности перед банками, как правило, вернуть труднее всего, но все-таки возможно.

Настойчивый стук в дверь поздним вечером, но дома - никого. Как говорит не на камеру работник банка, пришедший к неплательщикам вместе с судебными приставами, для обитателя этой квартиры ночь - самое активное время суток: в прошлый раз должника все же удалось застать дома. И тот, по словам представителя банка, был явно нетрезв.

Не дождавшись ответа, приставы оставляют уведомление о том, что 15 тысяч рублей, взятых в кредит, нужно вернуть. Следующий адрес - в том

же микрорайоне Шуист, и тот же сценарий. Но здесь, по словам соседей, должница исчезла вовсе.

Судебные приставы говорят о том, что долги перед банками, как правило, вернуть труднее всего. Суммы задолженностей по кредитам у пензенцев начинаются от 5-6 тысяч рублей, а верхнего предела не существует.

В случаях, когда должник пытается скрыться, представители ФССП обращаются за помощью к другим ведомствам: запрашивают места прописки родственников, узнают информацию об источниках дохода неплательщика, чтобы вернуть долг за счет этих средств.

В свою очередь, должники, чтобы не возвращать кредит банкам, идут на различные ухищрения, но все уловки, заявляют приставы, им хорошо известны. А, значит, существуют и способы борьбы с попытками не платить по долгам. К должникам, которых не удалось застать по месту жительства на этом рейде, представители власти обещали наведаться еще ни один раз.