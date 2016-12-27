27 декабря 2016, 17:01Общество В Пензе присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» Пензенские сотрудники правоохранительных органов присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Для детей стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга, в региональном управлении МВД провели новогоднюю елку. Вместе с главным зимним волшебником девчонки и мальчишки водили хороводы, пели праздничные песни, участвовали в конкурсах.

«Их отцы отдали свои жизни, отстаивая права и свободы граждан, защищая жизнь других людей в борьбе с преступностью и терроризмом. Поэтому наш долг - заботиться о семьях и детях погибших сотрудников, проявлять внимание к возникающим проблемам и помогать их решать», - подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

В завершении акции детей пригласили за праздничный стол. Мальчишки и девчонки пообщались с генерал–майором полиции Юрием Рузляевым и заместителем председателя Общественного совета при региональном управлении МВД Сергеем Казаковым. Ребята поделились с ними планами на будущее, а также рассказали о своих увлечениях. И, конечно же, никто не ушел домой без подарка. Глава ведомства вместе с Дедом Морозом вручили детям игрушки и новогодние подарки.

Общество

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