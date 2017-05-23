В Пензе припаркованную машину закидали яйцами и помидорами

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23 мая 2017, 16:32Общество
В Пензе припаркованную во дворе на ул. Ворошилова машину закидали яйцами и помидорами.
Об этом сообщается в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Припарковались не там? Неужели нельзя написать записку и решить все мирным путем, водитель выйдет и переставит на другое место, благо есть где парковаться? Я, конечно, понимаю, что у нас в городе много ярых «стопхамщиков», но зачем переходить черту?! Тем более, что машина никому не мешала, выехать, проехать, пройти, пролететь, проползти можно без проблем», - написала автор поста.
В беседе с корреспондентом «Пенза-Пресс» девушка пояснила, что «изуродованную» машину увидела утром. Она намерена найти того, кто это сделал, чтобы выяснить причины произошедшего.
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