В Пензе приостановят газоснабжение на ряде улиц

Пензенцев предупреждают о том, что в связи с проведением внеплановых работ с 8 утра 15 октября до 17 часов 16-го в некоторых домах будет приостановлена подача газа.

В частности, будет временно прекращено газоснабжение абонентов по следующим адресам:

- ул. Шемышейская № с 1 по 34;

- ул. Тамалинская № с 1 по 16;

- ул. Ижевская № с 1 по 87;

- ул. Кривозерье № 8, 9, 91, 95, 99, 101, 103, 107а, 111, 117, 120, 121, 124, 126, 127, 127а, 127б, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 152, 154;

- проезд Кривозерье № 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24;

- ул. Бухарская № с 1 по 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

- 1-й проезд Бухарский № с 1 по 30;

- 2-ой проезд Бухарский № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Южная № с 1 по 11;

- ул. Озерная № с 1 по 9;

- ул. Луговая № с 1 по 8;

- ул. Главная № с 1 по 18;

- ул. 1-я Дальнереченская № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38;

- ул. 2-я Дальнереченская № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Родниковая № 3, 4, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35;

- Родниковый переулок № 2, 3, 4, 5, 7;

- ул. 1-я Заозерная № 3, 5, 6, 8;

- ул. 2-я Заозерная № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 15, 17, 19, 21, 23, 29;

- проезд Заозерный № 3, 5, 7;

- 2-ой Заозерный переулок № 7, 9, 11;

- 3-ый Заозерный переулок № 1, 2, 3, 7;

- ул. Макарова № 31, 32, 33, 34;

- ул. Ртищевская № 11;

- ул. Бийская № 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

- ул. Железнодорожная № с 1 по 12;

- ул. Главная № 19, 20, 21, 22, 23.

Также подачу ресурса приостановят на железнодорожной станции «Кривозеровка» в Пензенском районе, под отключение попадут жители ул. Старославянской, а также ул. Южной № 30, 31, 32 и ул. Озерной № 8, 11, пишет ИА «Пенза-Пресс».