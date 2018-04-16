В Пензе приостановили деятельность ТЦ «Олимп»

В Пензе 16 апреля приостановили работу торгового центра «Олимп». Как пояснили судебные приставы, здание не прошло противопожарную проверку. С иском о несоблюдении норм в суд Октябрьского района обратилась региональная прокуратура. Решение суда уже есть, но пока не вступило в силу. Поэтому сейчас закрытие «Олимпа» считается обеспечительной мерой. Эксперты прогнозируют: не исключено, что это не последний случай, когда двери торгового центра опечатывают за нарушения требований пожарной безопасности.

Продавцы и технический персонал «Олимпа» привычно приходят к 8.00. Именно во столько, согласно расписанию, начинал работать торговый центр. Но 16 апреля привычный распорядок дня изменился, главные двери опечатали, у каждого входа - люди в форме. Внутрь допускают только по одному, чтобы в присутствии судебных приставов люди могли забрать свои вещи.

О сроках, на которые закрыли торговый центр, пока судебные приставы говорить не берутся. «Приостановили деятельность», именно так звучит официальная формулировка, по решению суда Октябрьского района. И хотя, как поясняют приставы, суд удовлетворил иск прокуратуры, которая обнаружила в здании нарушения противопожарной безопасности, эта мера - обеспечительная.

«Суд Октябрьского района периодически выносит решения о приостановлении деятельности той или иной торговой точки. Но с крупными ТЦ не было еще прецедентов, это впервые», - рассказал начальник Октябрьского районного отдела службы судебных приставов Алексей Бабенко.

Сотрудники «Олимпа» в один голос уверяют, что никаких подозрений за долгие годы работы система пожарной безопасности не вызывала. Впрочем, добавляют, что обращать внимание на то, открыты ли запасные выходы и работает ли система оповещения, сотрудники начали только этой весной.

В администрации торгового центра, сославшись на отпуск дирекции, не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу вынужденного приостановления деятельности и того, как теперь будет построена работа с предпринимателями, бизнес которых теперь простаивает, а также состояния противопожарной безопасности.