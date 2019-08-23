В Пензе принимают заявки на участие в «Инфоруме» в рамках фестиваля СМИ

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23 августа 2019, 15:06Бизнесновости
5 сентября в рамках молодежного международного форума «mediaАКЦЕНТ» (18+) пройдет восьмой по счету фестиваль средств массовой информации «А мы из Пензы» (0+).
Как сообщает пресс-центр облправительства, участниками мероприятия станут сотрудники районных и региональных СМИ, а также студенты и преподаватели вузов. Для них известные журналисты проведут мастер-классы и семинары.
В частности, как и в 2018 году, в рамках фестиваля будет организован «Инфорум» Союза журналистов России (СЖР), его программа в настоящее время уточняется. Планируются выступления по изменениям в законодательстве о СМИ, о платформе «Яндекс.Дзен» и других новых медиа. В Пензу приедет постоянный гость фестиваля – секретарь СЖР Владимир Касютин, который расскажет об опыте российской прессы и проведет разбор районных газет Пензенской области.
Кроме того, 5 сентября в рамках форума наградят победителей конкурса журналистских работ. В 2019 году на премии лауреатам будет выделено 2 млн рублей. Впервые конкурс будет столь масштабным не только по общей сумме премий, но и по количеству лауреатов, отмечают в правительстве.
Чтобы принять участие в «Инфоруме», необходимо подать заявку на почту pressa058@mail.ru до 30 августа. В ней необходимо сообщить ФИО участника и место работы.
Ранее информагентство сообщало о том, что почетным гостем медиафорума станет известный журналист Антон Верницкий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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