В Пензе примут благоустройство дворов только после одобрения жителей

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17 сентября 2019, 14:06Общество
17 сентября в администрации Пензы чиновники обсудили текущие результаты работ по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин напомнил собравшимся, что в 2019 году запланировано благоустроить 35 городских дворов. Асфальтирование там завершили в срок и качественно, установили 316 скамеек, 313 урн и 31 вазон.
«В тех дворах, где жители проявили инициативу и обеспечили процент софинансирования, были установлены детские игровые элементы», - отметили в пресс-службе горадминистрации.
По словам Александра Утина, установку игровых элементов должны завершить до 30 сентября.
«В Ленинском районе данные работы завершены, в остальных еще ведутся. По сведениям исполнителя, срок выполнения нарушен из-за задержки в отправке товара с завода-изготовителя, в связи с этим ведется претензионная работа», - сказал он.
Исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков обратил внимание на благоустройство территорий после ремонта.
«Во многих дворах остается строительный мусор, который портит весь вид обновленной дворовой площадки. Нужно договориться вплоть до комиссии, которая будет принимать работу. Благоустройство завершено, жители довольны – тогда подписываем акт», – поручил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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