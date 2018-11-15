В Пензе применяют новую концепцию благоустройства дворов

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15 ноября 2018, 15:37Общество
«Единая Россия» отстояла благоустройство небольших населенных пунктов в бюджете 2019 года. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.
Дело в том, что из правил предоставления субсидий предлагалось исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.
«Единая Россия» выступила категорически против принятия такого решения. Тогда позицию партии поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Теперь эта программа продолжит свою работу и в 2019 году», – отметил Турчак.
По его словам, изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии.
Например, в Пензе одним из важных объектов благоустройства является парковая зона на Западной поляне. В рамках ее развития и благоустройства, участники совещания обсудили возможность расширения дорожного полотна на улице Попова (от улицы Ленинградской до Окружной) и устройство ливневой канализации в этой части дороги.
Координатор партийного проекта «Единая Россия «Городская среда» в Пензенской области Виктор Кувайцев сообщил, что в этом году концепция благоустройства дворов подразумевает законченный цикл: кроме лавочек, освещения, спортивных и детских игровых зон, парковочного пространства, обязательное наличие выезда со двора на магистральную дорогу, который выполнен, например, на улице Мира.
«Такое комплексное благоустройство оценивается в сумму от 5 до 6 млн рублей. По сравнению с теми проектами, которые были реализованы в прошлые годы, это намного дороже. Но это того стоит», - отметил Виктор Кувайцев.
Особое внимание в Пензе уделяется тому, чтобы при благоустройстве учитывалось мнение жителей.
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