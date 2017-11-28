28 ноября 2017, 15:36Общество В Пензе прикрыли подпольный игровой клуб В Пензе организатора подпольного игрового клуба оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Пензенским полицейским поступила информация о том, что на улице Луначарского действует подпольный игровой клуб. Сведения подтвердились при проверке. Зал игровых автоматов располагался в подвале и действовал в закрытом режиме.

«В момент появления оперативников в зале находилась женщина, выполнявшая роль администратора. Из помещения изъяли восемь единиц игрового оборудования, деньги и другие доказательства осуществления противоправной деятельности», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 28-летнего пензенца. В следственном комитете по этому факту возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Суд назначил организатору штраф - 150 тысяч рублей.

Общество

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