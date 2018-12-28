В Пензе при задержании дебошира вскрылись любопытные подробности

В одном из пензенских магазинов на ул. Егорова сработала тревожная кнопка, на место выехала группа задержания.

Управляющий торговой точки сообщил, что нетрезвый мужчина вел себя вызывающе: ругался матом и оскорблял сотрудников магазина. Он вызвал помощь, чтобы успокоить дебошира. Об этом рассказали на страничке пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области «ВКонтакте».

Росгвардейцы задержали пензенца на месте. Им оказался 41-летний мужчина. Пока устанавливали его личность, стражи порядка проверили мобильный озорника. Выяснилось, что телефон находится в розыске с августа 2018 года.

Мужчину передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».