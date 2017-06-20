В Пензе при столкновении двух иномарок пострадал человек

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20 июня 2017, 10:35Происшествия
В Пензе столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Caldina.
Авария произошла на проспекте Строителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В ДТП пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались двое сотрудников и спецтехника.
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