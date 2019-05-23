В Пензе при переселении из аварийного жилья намерены давать готовые квартиры в новостройках

23 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы переселения граждан из ветхого жилья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на стадии подписания - контракт на проектирование многоквартирного дома для переселения. А чтобы ускорить процесс предоставления жилья участникам программы, принято решение приобрести готовые квартиры в новостройках. На совещании рассмотрены варианты жилья с точки зрения эффективности вложения бюджетных средств.

«Надо двигаться дальше в части покупки готового жилья для участников программы переселения и детей-сирот», – призвал Виктор Кувайцев.

Не все новые квартиры соответствуют площади расселяемого жилья: у многих собственников - комнаты порядка 14-16 кв. метров, а современные проектные решения предусматривают жилье большей площади. Разницу муниципалитет намерен взять на себя и доплачивать за «лишние» квадраты. Предложение об установлении дополнительных мер соцподдержки – компенсации определенным категориям граждан – будет вынесено на заседание Пензенской городской Думы в июне, отметили в пресс-службе.

Если же разница превысит 15 кв. метров, жителям предложат доплатить или ждать окончания строительства дома по программе переселения.

«В качестве пилотного проекта следует подобрать 10 наиболее подходящих квартир и предложить их жителям. Побеседуйте с ними, кто готов доплатить и намерен воспользоваться таким предложением. На примере этих квартир посмотрим механизм оформления и предоставления жилья в рамках программы переселения граждан», - сказал мэр.

Он распорядился назначить кураторов из числа сотрудников администраций районов, городского управления ЖКХ, которые будут закреплены за каждым участником программы.

«Подготовьте «дорожную карту». Раз в неделю будем проводить подобные совещания, чтобы координировать совместную работу», - добавил Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».