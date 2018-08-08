В Пензе при исследовании школьной обуви обнаружили опасные вещества

В России подводят итоги проверок качества школьной формы. Масштабное исследование «Роскачества» и Минпромторга страны охватило почти 30 субъектов страны. Пензенская область не вошла в их число. Однако региональный Роспотребнадзор провел свою проверку.

До 1 Сентября меньше месяца и многие родители начали собирать своих детей к новому учебному году. Купить нужно немало - рюкзаки, учебники, тетрадки и, конечно же, школьную форму. Среди огромного ассортимента необходимо выбрать не только удобную и красивую одежду. Главный критерий - безопасность. В этом вопросе уже опытных родителей можно смело назвать экспертами.

«В первую очередь, смотрим на ярлык и заостряем вниманием на том, что должно синтетических волокон должно быть не более 55%, иначе возможны аллергические реакции, из-за притяжении грязи, пыли», - сказала жительница Пензы Татьяна Шварева.

«Роскачество» и Минпромторг страны опубликовали итоги проверок школьной формы, которую предлагают в российских магазинах. Эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Выяснилось, что нарушения есть более чем в 60% проверенных товаров. Практически во всех регионах специалисты проводят проверки на местном уровне.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области проверили, есть ли в составе детской одежды опасные химические вещества. Образцы ткани замачивали в обычной воде и выдерживали при температуре 40 градусов. В таких условиях токсические элементы выделяются и их легко обнаружить. Школьную форму там исследуют примерно по 30 различным параметрам. Среди основных, помимо наличия химических веществ - воздухопроницаемость, напряженность электростатического поля и гигроскопичность.

«Гигроскопичность - способность ткани впитывать влагу и отводить ее от кожи ребенка. Натуральные материалы - хлопок, лен, шелк, лучше поглощают воду. Синтетика - наоборот, также она обладает плохой воздухопроницаемостью и накапливает статическое электричество», - объяснила химик-эксперт Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Анна Моисеева.

В регионе проверка коснулась не только одежды, но и детской обуви, сумок, рюкзаков и канцелярских принадлежностей. Всего было отобрано 200 образцов. Содержание опасных веществ в составе одежды эксперты не обнаружили, а вот несколько пар обуви не прошли проверку.

«В четырех образцах были обнаружены формальдегид и дибутилфтолат - опасные химические вещества, которые в норме не должно быть. Это была обувь китайского производителя, либо вообще неизвестного. Один был из Москвы, причем реализовывался в одном из крупных сетевых магазинов», - рассказала заведующая отделом обеспечения санитарного надзора Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Юлия Краснослободцева.

Также специалисты выявили нарушения требований маркировки: на некоторых образцах не была указа информация о производителе, состав продукции, дата изготовления. Товар, который не прошел проверку, уже изъяли из оборота.

Эксперты рекомендуют родителям, в первую очередь, обращать внимание именно на маркировку. Без специалистов можно проверить материал и на стойкость окрашивания. Для этого ткань нужно потереть сухой белой салфеткой.

Перед покупкой школьной формы нужно обязательно просить сертификат качества. Он подтверждает, что товар соответствует нормам безопасности.