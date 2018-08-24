24 августа 2018, 12:34Спорт

В Пензе презентовали новую форму «Дизеля»

В Пензе 24 августа представили новую форму хоккейного клуба «Дизель», в которой игроки будут выходить на лед в матчах чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» (0+).

«При разработке дизайна домашней и гостевой формы «Дизеля» нового сезона были учтены традиции пензенского хоккейного клуба», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Исполнительный директор клуба Владимир Романов пояснил, что темно-синяя с элементами желтого цвета - это домашняя форма, а желтая с элементами синего - это гостевая форма команды.

Новую форму представили игроки «Дизеля»: Владислав Фокин (вратарь), Александр Тарасов (нападающий), Антон Антонов (защитник), Егор Артамонов (защитник).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/sport/103433/

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