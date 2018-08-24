В Пензе презентовали новую форму «Дизеля»

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24 августа 2018, 12:34Спорт
В Пензе 24 августа представили новую форму хоккейного клуба «Дизель», в которой игроки будут выходить на лед в матчах чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» (0+).
«При разработке дизайна домашней и гостевой формы «Дизеля» нового сезона были учтены традиции пензенского хоккейного клуба», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Исполнительный директор клуба Владимир Романов пояснил, что темно-синяя с элементами желтого цвета - это домашняя форма, а желтая с элементами синего - это гостевая форма команды.
Новую форму представили игроки «Дизеля»: Владислав Фокин (вратарь), Александр Тарасов (нападающий), Антон Антонов (защитник), Егор Артамонов (защитник).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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