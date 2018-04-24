В Пензе презентовали новейшую летопись региона

В Губернаторском доме презентовали книгу «Лихие 90-е» (12+). Она описывает события, происходившие в Пензенской области 27 лет назад с самых различных сторон: политической, экономической, социальной, религиозной, медицинской и культурной.

Кроме официальных статистических данных, опоры на периодическую печать того времени, авторы включили в свой труд самые разноплановые интервью современников той эпохи. Идею достоверно рассказать о событиях из новейшей истории региона предложил губернатор Иван Белозерцев. Авторы сообщают, что они продолжат хронологию вторым и третьим томом своего труда.

Десять авторов, которых объединила работа над новейшей историей Пензенской области, с иронией замечают: они жили в событиях первой книги, сейчас анализируют жизнь в реалиях второй, еще не написанной, и точно застанут вехи третьего тома.

Новейшая летопись региона начинается с 90-х. И так как главная установка, которой придерживались авторы, - максимальная объективность - это время, как и по всей стране, они признали «лихим», оттуда и название.

«Мы попытались достичь исторической достоверности за счет объективной хроники, которая основана на газетных, журнальных и книжных публикациях, архивных материалах и инфографике», - рассказал соавтор и редактор книги «Лихие 90-е» Александр Кислов.

В труде описаны важнейшие аспекты жизни региона: политика, экономика, здравоохранение религия, культура 90-х. Идею издать такую работу, достоверно отражающую события современной истории, предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Было трудное, тяжелое время, рушились экономические связи, люди выживали, как могли. Многим, кто сидит в этом зале, пришлось в это время быть руководителями и принимать непростые решения», - сказал губернатор.

Сейчас книга расходится тиражом в 1000 экземпляров. Это работа исключительно благотворительная: в библиотеки, школы и вузы первый том исторической работы отдадут бесплатно.

Авторы сообщают, что сейчас работают над вторым томом под условным названием «Непростые нулевые». Книга будет продолжать хронологию и описывать события первого десятилетия XXI века. Третий том посветят настоящему времени.