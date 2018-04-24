В Пензе презентовали новейшую летопись региона

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 апреля 2018, 19:12Общество
В Губернаторском доме презентовали книгу «Лихие 90-е» (12+). Она описывает события, происходившие в Пензенской области 27 лет назад с самых различных сторон: политической, экономической, социальной, религиозной, медицинской и культурной.
Кроме официальных статистических данных, опоры на периодическую печать того времени, авторы включили в свой труд самые разноплановые интервью современников той эпохи. Идею достоверно рассказать о событиях из новейшей истории региона предложил губернатор Иван Белозерцев. Авторы сообщают, что они продолжат хронологию вторым и третьим томом своего труда.
Десять авторов, которых объединила работа над новейшей историей Пензенской области, с иронией замечают: они жили в событиях первой книги, сейчас анализируют жизнь в реалиях второй, еще не написанной, и точно застанут вехи третьего тома.
Новейшая летопись региона начинается с 90-х. И так как главная установка, которой придерживались авторы, - максимальная объективность - это время, как и по всей стране, они признали «лихим», оттуда и название.
«Мы попытались достичь исторической достоверности за счет объективной хроники, которая основана на газетных, журнальных и книжных публикациях, архивных материалах и инфографике», - рассказал соавтор и редактор книги «Лихие 90-е» Александр Кислов.
В труде описаны важнейшие аспекты жизни региона: политика, экономика, здравоохранение религия, культура 90-х. Идею издать такую работу, достоверно отражающую события современной истории, предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Было трудное, тяжелое время, рушились экономические связи, люди выживали, как могли. Многим, кто сидит в этом зале, пришлось в это время быть руководителями и принимать непростые решения», - сказал губернатор.
Сейчас книга расходится тиражом в 1000 экземпляров. Это работа исключительно благотворительная: в библиотеки, школы и вузы первый том исторической работы отдадут бесплатно.
Авторы сообщают, что сейчас работают над вторым томом под условным названием «Непростые нулевые». Книга будет продолжать хронологию и описывать события первого десятилетия XXI века. Третий том посветят настоящему времени.
24 апреля 2018, 19:59В Пензе жителя Оренбургской области подозревают в квартирных кражах
24 апреля 2018, 19:57Уроженец Киргизии украл у пензячки планшет
24 апреля 2018, 19:54За хищение поросят жителям Каменского района грозит до пяти лет тюрьмы
24 апреля 2018, 19:52В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом
24 апреля 2018, 19:37В Пензе презентовали макет памятника Лаврентию Загоскину
24 апреля 2018, 19:33Губернатор поручил найти способ не отключать летом горячую воду
24 апреля 2018, 19:29В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
24 апреля 2018, 19:26Пензенскому зрителю готовятся представить обновленную пьесу «Люкс №13»