В Пензе презентовали макет памятника Лаврентию Загоскину

Стало известно, как будет выглядеть памятник Лаврентию Загоскину. Напомним, монумент в честь известного путешественника собираются установить на территории музея народного творчества. Это инициатива регионального отделения Русского географического общества. Макет представили пензенские архитекторы.

Гипсовый макет, покрытый акриловой краской, пензенские архитекторы получили только на днях. Его изготовил скульптор из Санкт-Петербурга Илья Порватов - когда-то выпускник пензенского художественного училища.

«Вопрос, к кому обращаться, особо не стоял, мы почти сразу адресовали просьбу Илье Порватову. Он специализируется на классической скульптуре, поэтому мы выбрали его для того, чтобы он подумал над образом Загоскина», - рассказала архитектор бюро «Вещь» Екатерина Астафьева.

Макет памятника передали пензенскому отделению Русского географического общества - инициатору установки монумента. За эту идею активисты боролись более семи лет. Реализовать проект удалось благодаря президентскому гранту. К отливке памятника приступят в мае. Бюст будет бронзовым, на гранитном постаменте, почти три метра высотой. К октябрю он должен появиться возле здания музея народного творчества. По информации пензенских историков, этот дом когда-то принадлежал родной тете Лаврентия Загоскина.

«Мы, конечно, поддерживаем эту инициативу, считаем, что это дань памяти выдающемуся человеку, кроме того, это будет способствовать сохранению исторической среды и популяризации наследия региона», - отметил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Летновский.

О Загоскине в Пензе должен знать каждый - сейчас это главная задача пензенского отделения Русского географического общества. В год 210-летия со дня рождения известного путешественника, мореплавателя и исследователя Аляски общественники реализуют проект «Возвращение к родным берегам». Для школьников и студентов с начала года проводят «загоскинские уроки». А в июне в Пензе откроется выставка «Аляска - русская земля» (0+), которую привезут коллеги из Рязани.

«Михаил Георгиевич Малахов - председатель рязанского областного отделения РГО, был на Аляске девять раз. Он исследовал маршруты Лаврентия Загоскина, привез оттуда интересные артефакты, которые мы выставим в Пензе, в литературном музее», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Также в честь дня рождения именитого путешественника 21 мая в «Сквере полярников» пройдет патриотическая акция (0+). На ней все желающие смогут узнать о жизни и путешествиях Лаврентия Загоскина.