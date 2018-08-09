В Пензе презентовали книгу об освоении севера русскими исследователями

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09 августа 2018, 19:03Образование
В литературном музее Пензы представили книгу «Россия и Арктика» (12+). Она носит документальный характер и рассказывает об этапах освоения севера русскими исследователями.
В книгу также включены очерки людей, которые служили на Русском Севере в разные исторические эпохи. Автор книги - ветеран Великой отечественной войны Валентин Малышев. Он семь лет отслужил солдатом в Заполярье.
«Была хорошая погода, солнышко, а потом, через некоторое время, вдруг началась метель, даже с ног сшибало. Мне это очень запомнилось. И она шла неделями, иногда и дольше. Командир не разрешал из казармы выходить», - рассказал Валентин Малышев.
В книге представлены фотографии из личного архива самого автора. Он отмечает, что эта книга скорее научно-художественная, так как не только включает исторические факты, но и насыщена личными впечатлениями от пребывания на Русском Севере.
Добавим, что «Россия и Арктика» - не первая книга, написанная ветераном. Он является автором еще восьми книг.
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