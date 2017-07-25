В Пензе пресс-секретари займутся SMM

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25 июля 2017, 16:37Общество
Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов разместил на своей страничке в Facebook пост о том, что с профильными министрами, председателями комитетов и руководителями пресс-служб обсудили способы совершенствования информационной политики.
На сегодняшний день завершен процесс создания пресс-служб при каждом ведомстве социального блока, к 1 сентября эту работу закончат во всех подведомственных учреждениях.
В четвертом квартале 2017 года запланировали провести обучающие семинары и мастер-классы. Специально для этого пригласят редакторов, журналистов и фотографов информационных порталов Пензенской области.
Особое внимание уделят социальным сетям, использованию видеоконтента и созданию хештегов. В новостной ленте планируют размещать лучшие практики из других регионов, аналитические материалы и интервью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
С августа начнут создавать новые платформы сайтов с более удобной навигацией, гиперссылками, большим количеством видеосюжетов и фото.
Пользователи отмечают, что Олег Ягов сам может стать настоящим примером для всех пресс-секретарей по работе с соцсетями и представителями СМИ.
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