В Пензе уничтожили партию санкционного сыра

«Имеется маркировка страны происхождения - Финляндия и Нидерланды. Наиболее часто задерживаемый продукт - сыр, но один раз встречалась свежемороженая рыба, производства Исландии», - рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Эльза Апиева.

Машину с запрещенной продукцией задержали специалисты саратовской таможни на федеральной трассе М-5 «Урал». Шофер большегруза был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, поэтому ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

Добавим, что за последнее время это уже пятый случай провоза по территории Пензенской области санкционной продукции.