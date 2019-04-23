В Пензе уничтожили партию санкционного сыра

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23 апреля 2019, 19:14Общество
В Пензе уничтожили очередную партию санкционного сыра. Поскольку масса выявленного контрафакта составила 112 килограммов, пришлось задействовать производственные мощности Колышлейского мясокостного завода.
«Имеется маркировка страны происхождения - Финляндия и Нидерланды. Наиболее часто задерживаемый продукт - сыр, но один раз встречалась свежемороженая рыба, производства Исландии», - рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Эльза Апиева.
Машину с запрещенной продукцией задержали специалисты саратовской таможни на федеральной трассе М-5 «Урал». Шофер большегруза был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, поэтому ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.
Добавим, что за последнее время это уже пятый случай провоза по территории Пензенской области санкционной продукции.
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