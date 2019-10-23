В Пензе пресекли незаконную торговлю продуктами питания и одеждой

В Ленинском районе Пензы представители городской администрации обнаружили торговые точки, работавшие в неположенных местах.

Во время планового рейда сотрудники администрации Пензы выявили несанкционированную торговлю овощами, фруктами, молочными продуктами, а также трикотажными изделиями.

«По факту выявленных нарушений составлено четыре административных протокола», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С продавцами провели разъяснительные беседы и рекомендовали перенести торговые точки на сезонные ярмарки и рынки, пишет ИА «Пенза-Пресс».