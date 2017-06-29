В Пензе преподавателя ПГУ осудили за получение взятки

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29 июня 2017, 17:33Криминал
В Пензе преподавателя ПГУ Алексея Купрюшина осудили за получение взятки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, Алексей Купрюшин занимал должность заведующего кафедрой в Пензенском государственном университете. Лично и через посредника он получил две взятки за незаконные действия.
Так, в октябре 2015 года он потребовал взятку в размере 70 000 рублей от студентки, действовавшей от своей учебной группы, за зачет без фактической проверки знаний. Размер взятки рассчитывался по 3 500 рублей с одного человека.
В апреле 2016 года эта же студентка обратилась к мужчине с просьбой поставить положительные оценки на экзамене, а также закрыть пропущенные занятия студентам группы.
Алексей Купрюшин согласился, потребовав за это 120 000 рублей, из расчета 6 000 рублей с одного студента. Деньги ему перечислили на банковскую карту.
Суд назначил мужчине штраф в размере 6 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на пять лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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