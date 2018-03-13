В Пензе преподаватель ПГУ отправится на стажировку в Германию

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13 марта 2018, 19:02Образование
Преподаватель немецкого языка Пензенского государственного университета Елена Рыжова отправится в Германию. Такую возможность она получила благодаря выигранной стипендии Немецкого культурного центра имени Гете. Ее конкурсная заявка оказалась лучшей не только среди коллег из региона, но и среди преподавателей со всей страны.
Преподаватель немецкого языка Елена Рыжова может часами рассказывать о работе. Она обучает студентов более десяти лет, и кем стать точно знала уже со школьной скамьи.
«Любовь к немецкому языку мне привила моя учительница - Кудряшова Ирина Владимировна, за что ей большое спасибо. И, вообще, я обожаю свою работу и предмет», - рассказала она.
По словам преподавателя, главное - с интересом относиться к изучаемому языку. Полностью погрузившись в немецкую культуру, однажды она решила поучаствовать в программе обмена от Немецкого культурного центра имени Гете. Пензенскому учителю улыбнулась удача, и она вошла в число участников образовательных программ в Германии и Австрии. Спустя три года Елена вновь стала стипендиатом.
«Мне важно научиться заинтересовывать будущих специалистов, чтобы они смогли применять знания в будущей профессии, потому что иностранный язык открывает перед человеком любые горизонты», - добавила Елена Рыжова.
Преподаватель отправится в июне 2018 года в немецкий город Швебиш-Халль. Ее ждет насыщенная программа - семинары по страноведению, мастер-классы по методикам преподавания и оценке работ учеников. Елена Рыжова надеется, что поездка принесет знания, которые позволят вывести изучение немецкого языка в родном вузе на новый уровень.
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