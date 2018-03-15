В Пензе прекратят ездить маршрутки №86

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 марта 2018, 15:06Общество
В Пензе подписан приказ об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок №86, который связывал Кривозерье с Дальним арбеково.
Приказ управления транспорта и связи Пензы от 12 марта об отмене маршрута опубликован на сайте городской администрации.
В официальном документе за подписью начальника управления Юлии Ереминой сказано, что приказ вступит в силу не ранее, чем через 180 дней с даты уведомления перевозчика, который обслуживает отмененный маршрут.
Об отмене маршрута перевозчика уведомят через расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 марта 2018, 16:07В Пензенской области женщину осудили за оскорбление главы сельсовета
15 марта 2018, 15:37В мэрии хотят оперативно акционировать МКП «Теплоснабжение г. Пензы»
15 марта 2018, 15:06В Пензе прекратят ездить маршрутки №86
15 марта 2018, 14:36«КамАЗ» проехал по песочнице – пензенец
15 марта 2018, 14:06В Арбеково легковушка сбила ребенка
15 марта 2018, 13:36В Пензе реконструкцию «Дома офицеров» планируют закончить в 2020 году
15 марта 2018, 13:04В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги
15 марта 2018, 12:34В Пензе освободили запертого в машине кота