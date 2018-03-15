В Пензе прекратят ездить маршрутки №86

В Пензе подписан приказ об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок №86, который связывал Кривозерье с Дальним арбеково.

Приказ управления транспорта и связи Пензы от 12 марта об отмене маршрута опубликован на сайте городской администрации.

В официальном документе за подписью начальника управления Юлии Ереминой сказано, что приказ вступит в силу не ранее, чем через 180 дней с даты уведомления перевозчика, который обслуживает отмененный маршрут.

Об отмене маршрута перевозчика уведомят через расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении, пишет ИА «Пенза-Пресс».