В Пензе представили трехлетний социально-экономический прогноз

В 2018 году в Пензенской области отмечается рост основных экономических показателей. Об этом в ходе заседания правительства рассказал первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

«Продолжается рост промышленного производства, инвестиций, внешнеэкономической деятельности, показатели динамического рынка, развивается малое и среднее предпринимательство. Отмечается стабильная динамика по заработной плате, вместе с тем наблюдаются негативные тенденции объемов сельского хозяйства и ввода жилья», - рассказал он.

Рауф Чакаев также представил трехлетний социально-экономический прогноз Пензенской области. Ожидается, что объем инвестиций увеличится на 25%, значительно повысится экспорт продукции.