В Пензе представили трехлетний социально-экономический прогноз

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25 октября 2018, 19:14Общество
В 2018 году в Пензенской области отмечается рост основных экономических показателей. Об этом в ходе заседания правительства рассказал первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.
«Продолжается рост промышленного производства, инвестиций, внешнеэкономической деятельности, показатели динамического рынка, развивается малое и среднее предпринимательство. Отмечается стабильная динамика по заработной плате, вместе с тем наблюдаются негативные тенденции объемов сельского хозяйства и ввода жилья», - рассказал он.
Рауф Чакаев также представил трехлетний социально-экономический прогноз Пензенской области. Ожидается, что объем инвестиций увеличится на 25%, значительно повысится экспорт продукции.
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