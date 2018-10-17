В Пензе представили образец архитектурной подсветки

В Пензе появилась экспериментальная архитектурная подсветка. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Экспериментальная архитектурная подсветка. Опытный образец. Так можно менять общественные пространства без замены световых опор, с максимальной экономией, используя фонари, которые уже стоят», - написал глава региона в своем Instagram.

Пользователи в комментариях поддержали нововведение.

«Московская станет еще красивее», - написала myasnikovata.

«Очень хорошее решение», - отметила svetlana_belotelova.

Напомним, вопрос архитектурной подсветки города обсуждался давно. Предполагалось организовать подсветку большинства крупных зданий: объектов культуры, таких как областной драматический театр, филармония, киноконцертный зал, торговых и офисных центров, учреждений спорта и других. Ранее Иван Белозерцев обратился с инициативой о совместной работе по организации подсветки к представителям пензенского бизнеса, пишет ИА «Пенза-Пресс».