15 ноября 2017, 19:56Общество В Пензе представили концепцию реконструкции планетария Новый поворот в судьбе пензенского планетария. Руководство Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского представило концепцию реконструкции и развития уникального комплекса. Деревянное здание является объектом культурного и исторического наследия регионального значения. С 2010 года оно закрыто для посещения из-за ветхости. И вот, для планетария зажглась звезда надежды.

Долгие годы после закрытия пензенского планетария горожане с ностальгией вспоминали панораму звездного неба и экспонаты музея космоса. Между тем, здание единственного в мире деревянного планетария постепенно ветшало, с фасада отлетала краска, ржавела кровля на башенках. Подарить новую жизнь планетарию должны в ближайшее время.

В 2018 году обещают разработать проект реконструкции. Внешне планетарий как объект культурного и исторического наследия останется точно таким, каким был. Изменится назначение башен: та, в которой был подвешен Маятник Фуко, возможно, станет настоящей астрономической обсерваторией, крыша второй башни станет обзорной площадкой.

В третьей, самой большой из деревянных башен пензенского планетария, располагается его сердце – «Звездный зал». Еще до начала обсуждения проекта реконструкции планетария вокруг возможного будущего третьей башни закипели жаркие споры, неоднозначно пензенцы воспринимают новость о том, что вместе со звездным залом в этой части здания возможно расположится точка общественного питания.



Во время эфира на радиостанции «Эхо Пензы», посвященного возможной реконструкции планетария, директор парка Белинского Елена Савельева успокоила горожан. Превращать планетарий в торговую точку никто не собирается. Проект реконструкции находится еще в стадии разработки, если в нем и появится кафе, то оно станет органичной частью внутренней структуры планетария.

«Кафе тоже востребовано. Люди приходят не на пять минут, а кафе задерживает посетителей. Там не нужно пить или есть, но поговорить о том, что увидели за чашечкой хорошего кофе, наверное, имеет право на жизнь», - пояснила директор МАО «ЦПКиО им. В.Г.Белинского» Елена Савельева.

Изменится и техническое оснащение планетария. Требуется обновление главного прибора - оптико-механического устройства проекции звездного неба.

«Телескопы, оптическая аппаратура, которая позволит со смотровой площадки увидеть город, должны появиться компьютерные классы, где дети смогут изучать астрономию. Это с технической точки зрения. Ну и, конечно, звездный зал, однозначно, оборудование должно быть современным», - добавила Елена Савельева.

Главная цель реконструкции - сохранить здание планетария в первозданном виде, но при этом наполнить его современным содержанием, превратив в востребованный у горожан образовательный и развлекательный комплекс.

По предварительным подсчетам, стоимость реконструкции составит 200 миллионов рублей. Проект должен быть подготовлен к весне 2018 года.

Общество

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