30 октября 2017, 19:05Общество В Пензе представили коллекцию детской одежды От разработки до реализации! Шесть пензенских производителей, которые выпускают собственные линии детской одежды, представили жителям города современные изделия. Показ-дефиле прошел в одном из торгово-ярмарочных комплексов Пензы.

То, как удачно сидят по фигуре пальто и куртки на детях, взрослые увидели на показе-дефиле. Эти изделия выигрывают не только по качеству, но и по цене - всю одежду пошили местные мастера.

«Удобные карманы, куда можно складывать телефоны, все, что нравится подросткам-школьникам. Удобная молния, фурнитура», - отметила представитель предприятия по пошиву одежды Екатерина Селиверстова.

«Конкуренция очень серьезная, несмотря на то, что импортные производители немного отстали из-за разницы валюты, но в то же время российские производители из других регионов тоже производят продукцию и детскую одежду. Конкуренция стимулирует повышение качества и отслеживание современных разработок моды», - пояснил руководитель центра кластерного развития Пензенской области Михаил Ляшков.

На модном показе презентовали и коллекции школьной формы. В таких деловых нарядах пензенские ученики могут выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно.

«Форму мы отшиваем из ткани российского и белорусского производства. Модели придумываем сами, конструктор разрабатывает, а мы шьем. Работаем постоянно над новыми моделями, не сидим просто так», - сказала генеральный директор ателье Ольга Прокопьева.

Достойные производители одежды в Пензенском регионе есть. Но если качество и внешний вид изделий не уступают известным брендам, то, по мнению зампреда областного правительства Валерия Беспалова, поработать нужно над продвижением продукции и раскруткой собственной марки. Это позволит не только получать большую прибыль, но и завоевать признание потребителя.

Общество

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