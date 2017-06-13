В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед

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13 июня 2017, 19:19Общество
В Пензе начала работу Общественная палата региона пятого созыва. В ее состав вошли 33 человека - лидеры общественных организаций, представители бизнеса, профсоюзных организаций, учреждений здравоохранения, образования, а также религиозных конфессий. В первом заседании общественной палаты принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Люди, сидящие в этом зале, - очень достойные. Вы в жизни сделали немало, у вас есть авторитет в коллективах, в общественных организациях, которые вы возглавляете. И я очень надеюсь на то, что Общественная палата работать будет эффективно», - отметил глава региона.
На первом заседании члены Общественной палаты избрали председателя. Эту должность вновь занял Владимир Подобед - руководитель пензенской торгово-промышленной палаты. Участники заседания также определили состав профильных комиссий и наметили основные направления своей работы на ближайшие три года.
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